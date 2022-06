Salernitana, De Sanctis al lavoro: tre nomi per la difesa

La Salernitana con l’arrivo del neo diesse Morgan De Sanctis, sta già lavorando per il mercato: tre nomi per la difesa

L’arrivo di De Sanctis come neo diesse della Salernitana ha dato il via anche al mercato per la squadra campana.

Tra gli obiettivi del direttore ci sarebbero tre piste per la difesa al momento, reparti che ha bisogno di essere puntellato. Piace Macksimovic, che potrebbe arrivare da svincolato dal Genoa. Tra gli obiettivi anche Lovato e Vazquez, quest’ultimo conteso anche dal Verona. Lo riporta il Corriere dello Sport.