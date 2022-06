Salernitana, Milan: «Non escludo novità in merito agli abbonamenti»

Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha parlato degli abbonamenti del club granata ma non solo

Maurizio Milan, ad della Salernitana, ha parlato in occasione di un evento cittadino a Salerno. Le dichiarazioni in merito agli abbonamenti e non solo.

LE PAROLE – «Siamo professionisti provenienti da altri settori e stiamo imparando tanto. Dobbiamo saper ascoltare per prendere le decisioni migliori per il club. Già domani faremo riflessioni su questo tema, dietro la Granata Card ci sono tante valutazioni che comprendono anche i supporti digitali. A breve lanceremo un nuovo sito, un nuovo e-commerce e non solo per poter vivere al meglio la Salernitana. Non sono escluse nemmeno alcune novità sugli abbonamenti».