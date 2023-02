Salernitana, Nicola: «Stiamo progredendo, vanno anche riconosciuti i meriti della Juve»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Juventus

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Juventus. Le sue dichiarazioni:

DISCORSO ALL’INTERVALLO – «Ci siamo detti che era importante non farla scappare ulteriormente e di trovare il momento per riaprirla. Ma è vero che vanno riconosciuti i meriti della Juve. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, stiamo progredendo. Non è andata come volevamo, ora pensiamo alla prossima».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24