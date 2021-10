Salernitana, Ribery: «Dobbiamo credere nella salvezza fino all’ultimo»

Franck Ribery, fantasista della Salernitana, ha parlato dopo il successo all’ultimo respiro ottenuto contro il Venezia

Dopo il 2-1 sul Venezia, il fantasista della Salernitana Franck Ribery ha parlato a DAZN.

VITTORIA – «Siamo molto contenti di aver vinto questa partita, è una soddisfazione enorme specialmente per i nostri tifosi che meritavano da tanto tempo questa gioia. Contro l’Empoli avevamo già dimostrato una grande crescita, nel secondo tempo potevamo addirittura pareggiarla anche essendo sul 4-0 pur loro».

BILANCIO – «Ho accettato questa sfida a inizio settembre, ci ho messo un po’ per trovare una buona condizione fisica e oggi mi sento molto bene. Ho messo la mia esperienza a disposizione di un gruppo valido, che non deve smettere di credere nel proprio valore».

SALVEZZA – «Il percorso è lungo, ma tre punti in uno scontro diretto sono importanti. Ci mancava la vittoria in trasferta, fin qui non avevamo raccolto quanto meritavamo. Io ci credo, dobbiamo farlo tutti insieme fino all’ultima partita».