Salernitana, triangolare per festeggiare il centenario: ecco le sfidanti dei granata nel torneo intitolato a Carmine Rinaldi

La Salernitana non ha concluso i festeggiamenti per il centenario con la splendida sfilata per la città, con cori e fumogeni granata. I granata, infatti, hanno organizzato un triangolare con due vecchie conoscenze della Serie A.

La Salernitana, il primo agosto, disputerà il triangolare “Carmine Rinaldi” contro il Bari e la Reggina, che militano nel campionato di Lega Pro. Il torneo è intitolato al Siberiano, storico capo ultras dei tifosi granata.