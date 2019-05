Salvini sul Milan ad un convegno ha parlato di Bakayoko, di Gattuso e del futuro della panchina rossonera

Il vice Premier e Ministri degli Interni, Matteo Salvini, durante un convegno politico a Pesaro, ha commentato la situazione di Bakayoko e il futuro della panchina rossonera.

Ecco le sue parole: «La situazione di Bakayoko? Spero che al Milan si cambi tanto, se non tutto. Gattuso? Non faccio l’allenatore, spero dia il massimo in queste ultime partite, ma questo non è il Milan che abbiamo nel cuore. Manca l’attaccamento alla maglia in troppi giocatori. Champions League? Ci spero ancora. Di Francesco al Milan? Non fatemi fare commenti».