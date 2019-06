Salvini: «Spero che il Milan abbia idee, negli ultimi anni non le ha avute»

Matteo Salvini, vicepremier e tifoso del Milan, ha parlato del club rossonero in vista del mercato di gennaio

Cosa farà il Milan sul mercato? Matteo Salvini, vicepremier e tifoso rossonero, ha risposto a una domanda dei giornalisti sul nuovo allenatore del Milan: «Spero che la società abbia delle idee cosa che non ha avuto negli ultimi anni».

Il vicepremier ha parlato anche del mercato: «Indipendentemente dall’allenatore, sono importanti i calciatori perché sono loro che vanno in campo: o comprano qualcuno che costruisce gioco oppure la vedo male anche per i prossimi anni. Nomi non ne faccio altrimenti si offendono e mi dicono che devo fare il ministro e non l’allenatore».