Samp, Andersen e Colley sfottono Piatek: «Niente più pistole?» – FOTO

I due difensori della Sampdoria, Colley e Andersen hanno preso in giro l’attaccante del Milan, Piatek su Instagram – FOTO

Nel match di sabato sera tra Sampdoria e Milan, l’attaccante dei rossoneri Krzysztof Piątek non è riuscito a trovare la via del gol. Non è la prima volta che nelle ultime gare non riesce ad andare a segno. Indubbio merito va ovviamente ai blucerchiati e ai due difensori centrali, Joachim Andersen e Omar Colley.

I due, nel post-partita, si sono lasciati andare ad un divertente siparietto su Instagram. Andersen ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre “ammonisce” Piatek con il testo sottostante «Continuiamo la battaglia». Subito dopo ha però risposto Colley sfottendo il polacco: «Cosa gli stai dicendo fratello? Niente più pistole?». I due si sono poi divertiti a rispondersi con emoji che ridono.