L’agente di Gianluca Caprari, ha parlato del futuro dell’attaccante della Sampdoria e dell’interesse del Cagliari e del Toro

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, l’agente di Gianluca Caprari, Luca Pennacchi ha parlato del futuro del suo assistito e dell’interessamento di Toro e Cagliari.

Ecco le sue parole: «Gianluca ha richieste da molti club e non potrebbe essere altrimenti visto il suo valore. È legato da altri tre anni di contratto alla Sampdoria e al momento è in attesa di capire chi sarà l’allenatore della prossima stagione e quale progetto tecnico il club avrà in mente. Per questo è prematuro discutere del suo futuro senza sapere cosa può offrirgli la Samp. Al momento il giocatore non ha intenzione di lasciare il club genovese».