La Samp vede l’Europa: Milan ko e sesto posto agganciato!

La Sampdoria vince contro il Milan e vola al sesto posto in classifica: con questi numeri l’Europa League è più vicina

Test Europa superato. La Sampdoria vince contro il Milan lo scontro diretto per l’Europa e vola in classifica al sesto posto. Grazie al gol dopo 33’’ realizzato da Defrel, i blucerchiati ottengono 3 punti e in un solo colpo superano Torino, Atalanta e Lazio. In questo momento, con una gara in più dei granata e dei bergamaschi e due in meno dei biancocelesti, la Sampdoria aggancia la zona Europa.

Si tratta della quarta vittoria nelle ultime cinque partite per la squadra di Giampaolo che, in questo finale di stagione, rientra prepotentemente nella corsa alle qualificazioni della prossima competizione europea. A farne le spese di questa bruca accelerazione è la Fiorentina che pare distaccata ormai. Il match di domani contro il Torino potrà dunque esser decisivo anche per i Viola.