Samp, Ferrero: «Giampaolo? Gli allenatori si cambiano, come le mogli»

Il presidente della Samp, Massimo Ferrero, ha parlato della scelta di puntare su Di Francesco come allenatore dei blucerchiati

Intervistato ai microfoni di Sky Sport poco prima della compilazione del prossimo calendario di Serie A, il presidente della Samp, Massimo Ferrero, ha commentato così la scelta di puntare su Di Francesco come allenatore.

Ecco le sue parole: «Che campionato mi aspetto dalla Samp? Son stato fortunato a scegliere un allenatore come Di Francesco. Mi dispiace per Giampaolo, ma gli allenatori sono come le mogli: si cambiano. Se comprerò un calciatore importante? Ho in testa tante cose».