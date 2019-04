Samp, Ferrero sbotta: «Ma quale rigore? Le big devono smetterla»

Samp, dopo le polemiche del Milan, relative al rigore di Piatek, interviene il presidente Ferrero: «Ma quale rigore? Le big devono smetterla»

Massimo Ferrero non ci sta. Dopo la vittoria della sua Sampdoria sul Milan, sono seguite le polemiche per un rigore non assegnato ai rossoneri, per un fallo di Murru su Piatek. Il vulcanico presidente è così esploso: «Il rigore su Piatek? Non ho avuto paura perché non c’era niente. Le grandi devono smetterla di parlare di arbitri e pensassero a giocare a calcio».

Dopo la partita, infatti, sono seguite all’episodio le polemiche di Leonardo, che aveva dichiarato: «Il rigore su Piatek? Non voglio far polemiche e mantengo la calma, ma questo episodio ha condizionato la partita».