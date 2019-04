Samp-Genoa, Giampaolo invincibile: mai battuto nel derby della Lanterna

Giampaolo è il talismano del derby della Lanterna. Cinque senza perdere. Riuscirà Prandelli ad invertire il trend?

Domani sarà il sesto derby di mister Giampaolo. Lusingato nelle ultime settimane dalle attenzioni della Roma ma che ora ha testa solo per la sua Samp. C’è un derby da preparare e l’allenatore, alla sua terza stagione sulla panchina dei blucerchiati, ne è ormai un esperto. Giampaolo non ha mai perso un derby della Lanterna e quello di domenica non vuole essere un’eccezione. Tutto è iniziato il 22 ottobre, con la Samp che ebbe la meglio sul Grifone per 2-1 con gol di Muriel ed autogol di Izzo. Da quella partita, Giampaolo ne vinse addirittura tre di fila, lasciando davvero pochissime gioie ai tifosi rossoblù. Solo due gol subiti e sei segnati. Insomma, Giampaolo è un vero e proprio talismano.

Dall’altro lato, Prandelli e il suo Genoa, che di derby in Italia non ne ha visti poi tanti. Ma di cui di sicuro non è un novellino. In Turchia, con il Galatasaray si è incrociato un paio di volte con il Fenerbahce. Riuscirà l’ex CT della nazionale a sfatare il tabù-Giampaolo e a riportare alla vittoria il Grifone nel derby dopo 3 anni?