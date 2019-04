Samp, giallo sul gol del vantaggio di Belotti: la vittima è Colley! – VIDEO

Belotti segna e ringrazia Colley, assente in area di rigore: ecco cos’è successo in occasione del vantaggio del Torino – VIDEO

Andrea Belotti trova il vantaggio al 33′ pt che sblocca Torino-Sampdoria! Il Gallo trova la rete su colpo di testa svettando indisturbato in area di rigore… ma manca Colley! Che fine ha fatto il difensore centrale, che doveva marcare il granata?

Il difensore era a bordocampo in attesa del permesso di rientrare: il giocatore era temporaneamente uscito acciaccato dopo un contrasto di gioco proprio contro Belotti! Oltre al danno, anche la beffa per Colley, che può solo stare a guardare mentre i compagni non riescono a fermare il numero nove del Torino. Bereszynski, in particolare, non fa nulla per evitare il peggio. Ecco il video: