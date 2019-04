Il tecnico della Samp Giampaolo ha commentato nel post-partita la dura sconfitta contro il Bologna

La Sampdoria va ko contro il Bologna per 3-0. Una pesante sconfitta che ridimensiona le ambizioni della squadra di Giampaolo. Tuttavia, il tecnico doriano ci crede ancora e punta la partita con la Lazio: è da dentro o fuori.

Giampaolo ha così commentato la sconfitta: «Questa sconfitta ci ridimensiona. Abbiamo fatto un discreto primo tempo, nel secondo abbiamo subito due gol su palla inattiva e su un infortunio del portiere che hanno rotto la situazione di equilibrio: il Bologna ha meritato senza ombra di dubbio, ma abbiamo subito i classici gol della domenica».

Il tecnico dei blucerchiati ha poi parlato del sogno Europa: « L’obiettivo Europa ce lo siamo dato noi per alzare l’asticella, ma non è ancora finita: si può ancora giocare per raggiungerlo. Dobbiamo essere bravi a ripartire e aprirci un nuovo varco attraverso il lavoro. Con la Lazio è una gara da dentro o fuori: l’ultima per coltivare ambizioni».