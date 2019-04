Lazio, Inzaghi: «Ho preteso la permanenza di Caicedo»

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato della vittoria contro la Samp e del rilancio in chiave Champions

Nel post-gara di Samp–Lazio, l’allenatore dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria sui blucerchiati e il rilancio in chiave Champions. Al centro delle domande anche la partita di Caicedo che ha consegnato di fatto i 3 punti ai granata. Ecco le sue parole: «La Samp è rimasta in dieci e non ha mollato, anche se col gol di Romulo l’avremmo chiusa. Poi per un errore si è riaperta. Dopo una grande impresa come quella di Coppa Italia, siamo venuti qui a giocarci una partita che ci tiene in corsa per la Champions».

«Caicedo? Caicedo un giocatore forte, l’ho sempre difeso e ho preteso di tenerlo. È forte e dà sostanza alla squadra, nello spogliatoio è rispettato da tutti e si sta ritagliando uno spazio importante. Ho tre attaccanti, ne giocano due e devo fare delle scelte. Avevo pensato di farli giocare tutti e tre assieme, perché dopo Milano li ho visti bene. Volevo portare Correa nella posizione di Luis Alberto ma Cataldi e Badelj meritano di giocare. Champions? Non dobbiamo guardare la classifica, perché questa vittoria ci tiene dentro. Abbiamo un calendario complicato, ma se giochiamo con questo spirito sarà un problema per le altre».