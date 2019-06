Samp, Maroni si presenta: «Ecco che tipo di calciatore sono»

Il neo acquisto della Samp, Gonzalo Maroni, si è presentato dopo la sua firma con il club blucerchiato

Dopo esser stato ufficializzato questo pomeriggio dalla Samp, Gonzalo Maroni, ha rilasciato una piccola intervista sul canale YouTube del club blucerchiato.

Ecco le parole del nuovo attaccante e talento della Sampdoria: «Ringrazio il presidente per avermi voluto, sono molto contento. So di venire in un club molto importante in Italia e darò il massimo per questa squadra. Conosco i tanti argentini che sono passati di qui ed è bello che ci sia questo legame. Che calciatore sono? Mi piace divertirmi con la palla, giocare nella metà-campo offensiva, fare assist e cercare il gol. Voglio fare una grande stagione».