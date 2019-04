Samp-Roma, Giampaolo vara il tridente per portare a casa la vittoria: fuori Saponara, dentro Gabbiadini con Defrel e Quagliarella

Giampaolo prova il tutto per tutto per restare aggrappato al treno che porta in Europa. Al 58esimo del secondo tempo il tecnico della Sampdoria vara il tridente: fuori Saponara, dentro Gabbiadini.

Stupisce la scelta di Giampaolo, dato che Saponara stava disputando una buona partita, ma evidentemente il tecnico voleva di più in zona offensiva. Il tridente Quagliarella, Defrel, Gabbiadini potrebbe essere una soluzione anche per le prossime gare, con l’ex Roma leggermente più arretrato.