Samp, volti noti in tribuna: contro la Roma avvistato Torreira – FOTO

Samp, in tribuna durante la partita contro la Roma, compare una faccia conosciuta: Torreira avvistato allo stadio – FOTO

La Sampdoria ha perso lo scontro diretto con la Roma, in casa, allontanandosi ulteriormente dalla zona Europa. Sugli spalti di Marassi però è comparso un volto conosciuto, che avrebbe fatto comodo al centrocampo di Giampaolo.

Lucas Torreira è stato avvistato in tribuna. Il centrocampista classe ’96 fa ritorno nello stadio che è stato casa sua per due anni: l’uruguaiano è stato ceduto in estate all’Arsenal, per 30 milioni, e sta ben figurando in Premier League.