Sampdoria, Audero: «Ammettiamo gli errori e pensiamo positivo»

Il portiere della Sampdoria Audero fa il punto della situazione in casa blucerchiata, in attesa che ricominci la Serie A

La Serie A potrebbe riaprire i battenti nel corso delle prossime settimane, animando nuovamente la lotta per lo Scudetto e la salvezza. Una delle squadre che dovranno macinare punti per non rischiare la retrocessione è la Sampdoria, guidata dal proprio portiere Emil Audero.

«Se ci sono errori, bisogna ammetterli con onestà, ma poi arriva subito la voglia di analizzarli e di mettersi al lavoro per migliorare. Il mio presente fa parte di un percorso di crescita, con verifiche diverse rispetto all’anno precedente. Dopo la partenza difficile, come prestazioni la squadra ha trovato continuità. La compattezza al nostro interno ci dà la forza di pensare positivo».