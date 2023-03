Sampdoria, bagarre in giunta a Bogliasco tra sindaco e Lega Nord

Bagarre nella giunta comunale di Bogliasco, con la Lega che vorrebbe revocare la concessione alla Sampdoria

La Lega Nord, attraverso un suo consigliere comunale di minoranza a Bogliasco, ha chiesto di revocare la concessione alla Sampdoria in territorio comunale e, di fatto, ha accusato l’amministrazione di non aver fatto nulla per mandare via la società dal paese.

«Abbiamo infatti preso atto, durante il consiglio comunale dello scorso venerdì, della richiesta di procedere con la revoca della concessione poiché la Sampdoria risulta inadempiente rispetto agli oneri da versare nei confronti del nostro Comune».

Il Comune di Bogliasco ha posto in essere quanto possibile per recuperare il proprio credito per canoni non corrisposti dalla Sampdoria, credito come che oggi è “coperto” dall’ombrello della procedura di Composizione Negoziata della crisi della società concesso dal Tribunale e dalla quale attendiamo sviluppi. Il Sindaco e l’amministrazione si chiedono, piuttosto, quale sia l’atteggiamento e la posizione di Lega Nord all’interno dell’amministrazione del Comune di Genova, dove la Lega è maggioranza, nei confronti di Sampdoria per l’utilizzo dello stadio Luigi Ferraris all’interno del quale il club continua a giocare.

