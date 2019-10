Sampdoria, Bonazzoli: «Ranieri? Per lui parla la carriera»

Sampdoria, Bonazzoli elogia subito il lavoro di Ranieri: «Per lui parla la carriera. Abbiamo sempre fatto grandi campionati, ci ripeteremo»

L’attaccante della Sampdoria, Federico Bonazzoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del giovane calciatore:

«Ranieri? Per lui parla la carriera. Siamo partiti bene, abbiamo raccolto un buon punto. La classifica è ancora corta, parlare di zona retrocessione è prematuro. Ci sono trenta gare da giocare, la Sampdoria ha sempre fatto grandi campionati, non sarà da meno quest’anno. Dobbiamo affrontare le prossime partite come se fossero tutte le gare della vita, senza guardare troppo sul lungo periodo».