Sampdoria, Colley in dubbio per la Fiorentina: problemi fisici da smaltire

Sampdoria, Omar Colley sta patendo qualche fastidio fisico: in dubbio per il match contro la Fiorentina

Omar Colley, a quanto riporta La Repubblica, potrebbe riposare contro la Fiorentina. Il difensore gambiano, fino ad oggi, ha disputato quattordici partite da titolare ed è subentrato una volta a gara in corso.

Il difensore della Sampdoria ha qualche fastidio fisico da smaltire e Claudio Ranieri, in considerazione dei successivi impegni contro Lazio, in trasferta, e Atalanta al Ferraris potrebbe tenerlo in panchina.