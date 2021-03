Sampdoria, Colley non torna dal Gambia: la situazione

La Sampdoria sperava, data la qualificazione del Gambia, di ottenere il ritorno in anticipo di Omar Colley: la riposta della nazionale

La Sampdoria non vede l’ora di poter iniziare a preparare la sfida contro il Milan con il maggior numero di giocatori a disposizione. La sosta per le nazionali l’ha privata di nove elementi che faranno ritorno tra il primo e il due aprile.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

La società doriana sperava, data la qualificazione del Gambia, di ottenere il ritorno in anticipo di Omar Colley: il club ha però ricevuto risposta negativa da parte della nazionale e quindi avrà a disposizione il difensore dal primo aprile, data in cui dovrebbero tornare anche Mikkel Damsgaard, Jakub Jankto, Morten Thorsby e Maya Yoshida, come riporta Repubblica.