Sampdoria, condizioni Bereszynski: in campo alla ripresa?

Il problema nel match tra Polonia e Albania non dovrebbe essere troppo grave: Bartosz Bereszynski punta l’Inghilterra

Bartosz Bereszynski ha lasciato il terreno di gioco nel primo tempo della gara tra Polonia e Albania, valida per le qualificazioni a Qatar 2022. Una bella tegola per la Polonia e in prospettiva anche per la Sampdoria, sebbene dopo lo spavento iniziale siano arrivate buone notizie.

Paulo Sousa ha rassicurato tutti sulle sue condizioni che dovrebbe aver patito uno stiramento all’adduttore, ma l’infortunio potrebbe essere meno grave del previsto. Il terzino dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro l’Inghilterra, mercoledì 8 settembre. Le sue condizioni verranno costantemente monitorate per non rischiare un aggravarsi del problema, ma al momento potrebbe essere disponibile anche contro l’Inter.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMPNEWS24.COM