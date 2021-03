Sampdoria, Damsgaard fa sognare: triplicato il suo valore

Mezza Premier League segue attentamente Mikkel Damsgaard: il centrocampista della Sampdoria ha triplicato il suo valore di mercato

Mikkel Damsgaard sarà l’oggetto del desiderio del prossimo mercato estivo. Non solo diversi club di Serie A hanno puntato il talento della Sampdoria, ma anche mezza Premier League lo segue con attenzione.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il classe duemila è stato acquistato da Massimo Ferrero per soli sei milioni di euro e adesso il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La stellina blucerchiata sta avendo un rendimento incredibile nel suo primo anno in Serie A e, se dovesse segnare ancora e mettere in campo prestazioni convincenti, potrebbe far lievitare ulteriormente il costo del suo cartellino.