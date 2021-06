Sampdoria, D’Aversa supera Giampaolo: le ultime sulla panchina blucerchiata

D’Aversa Sampdoria, vantaggio netto dell’ex Parma su Giampaolo: le cifre dell’accordo che stuzzicano il presidente Ferrero

Da una settimana all’altra cambiano le quotazioni dei tecnici presi in considerazione per la panchina della Sampdoria. Se fino a pochi giorni fa Marco Giampaolo sembrava in testa per guidare il club doriano nel campionato 2021/22, adesso è Roberto D’Aversa ad aver sorpassato il collega.

È l’aspetto economico che sta facendo la differenza: l’accordo con il Parma prevede un incentivo all’esodo pari a 300 mila euro che permetterebbe all’allenatore di recuperare parte dell’ingaggio e avvicinarsi a quei 1.3 milioni di euro richiesti. La Sampdoria ha messo sul tavolo un biennale, con un ingaggio pari a 850 mila euro netti a stagione.