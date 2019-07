Sampdoria, Di Francesco può rilanciare Jankto

Jankto può fare bene nella Sampdoria di Eusebio Di Francesco. Il tecnico abruzzese adotta un 433 idoneo per le sue caratteristiche

Come annunciato in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco ripartirà dal 433. Chissà che questa soluzione non possa aiutare Jankto, reduce da una prima annata in chiaroscuro alla Sampdoria.

Il tecnico abruzzese privilegia le corsie esterne e apprezza le mezzali che sappiano defilarsi e muoversi in orizzontale. Quando le ali si accentrano, gli interni restano aperti in fascia. Insomma, si tratta di un contesto in cui Jankto può fare bene.