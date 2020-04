Sampdoria, dirigenza in bilico: i nomi dei possibili sostituti

Aria di rivoluzione nella dirigenza della Sampdoria: Osti e Pecini in scadenza: i nomi dei possibili sostituti in casa blucerchiata

La Sampdoria potrebbe cambiare area tecnica in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile scouting Riccardo Pecini andranno in scadenza di contratto il 30 giugno 2020 e non si è ancora parlato di rinnovi.

Oltre ad Antonio Cassano e Pasquale Foggia, i candidati alla dirigenza sono Daniele Faggiano del Parma, Davide Vagnati della Spal e Giancarlo Romairone.