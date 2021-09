Sampdoria, Ekdal recupera ma D’Aversa ha un preferito a centrocampo: le ultime

Albin Ekdal ha recuperato dall’infortunio, ma Roberto D’Aversa dovrebbe continua a preferirgli Adrien Silva anche contro l’Empoli

Buone notizie per Albin Ekdal, il centrocampista della Sampdoria è tornato ieri in gruppo e ci sarà per il match tra Empoli e Sampdoria. Roberto D’Aversa non ha però sciolto le riserve su chi sarà titolare per la partita in programma domenica alle ore 12.30 tra le mura del Castellani.

A oggi, frutto dell’ottima partita disputata contro l’Inter, sembra in vantaggio Adrien Silva. Il centrocampista portoghese potrebbe fare staffetta con Ekdal: partire titolare e poi essere sostituito all’intervallo. Tra oggi e domani il tecnico della Sampdoria farà le sue scelte.

