Sampdoria-Empoli 1-2 DIRETTA LIVE | Tabellino – Moviola – Pagelle – Sintesi

Sampdoria-Empoli, 36ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

Succede tutto nel secondo tempo, ma alla fine l’Empoli esce trionfante dallo stadio Luigi Ferraris. Gli ospiti sorprendono la Sampdoria al 11′ con Farias, che con un colpo da biliardo di prima intenzione apre le marcature. Il raddoppio arriva al 30′, quando Di Lorenzo ribadisce in rete dopo il rigore sbagliato da Caputo. Non sbaglia infine dagli undici metri Quagliarella, anche se il suo gol è utile soltanto ai fini della classifica marcatori.

Sampdoria-Empoli 1-2: pagelle e tabellino

MARCATORI: st 11′ Farias, 30′ Di Lorenzo, 47′ Quagliarella.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero 6.5; Sala 5.5, Tonelli 5, A. Ferrari 5.5, Murru 5; Praet 5, Ekdal 5.5 (26′ st Vieira 6), Jankto 5.5; Caprari 5 (26′ st Sau 6); Quagliarella 6, Gabbiadini 5 (35′ st Ramirez ng). A disposizione: Belec, Bereszynski, Linetty, Rafael, Saponara, Tavares. Allenatore: Giampaolo 6.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski 6.5; Veseli 6, Silvestre 7, Dell’Orco 6; Di Lorenzo 7, Traorè 7 (42′ st Capezzi ng), Bennacer 6 (48′ Brighi ng), Krunic 5.5, Pajac 6.5; Farias 7.5 (34′ st Acquah ng), Caputo 5.5. A disposizione: Nikolaou, Oberlin, Pasqual, Perucchini, Provedel, Rasmussen, Ucan. Allenatore: Andreazzoli 6.

ARBITRO: Doveri 6.5.

NOTE: ammoniti Di Lorenzo, Ekdal, Tonelli. St 30′ rigore sbagliato da Caputo (parato).

SAMPDORIA – IL MIGLIORE

AUDERO 6.5: incolpevole sui due gol subiti, specie su quello di Di Lorenzo. Il rigore di Caputo non è irresistibile, ma si fa trovare pronto.

SAMPDORIA – IL PEGGIORE

TONELLI 5: la sua sciocchezza in area porta al rigore dell’Empoli. Non molto lucido nel corso della gara.

EMPOLI – IL MIGLIORE

FARIAS 7.5: segna il gol che sblocca il match, poi conquista il rigore che porta al momentaneo 2-0. Fantastico.

EMPOLI – IL PEGGIORE

CAPUTO 5: pesa in particolar modo il rigore sbagliato nella ripresa. Il capitano deve ringraziare Di Lorenzo.

Sampdoria-Empoli: diretta live, moviola e sintesi

SECONDO TEMPO

50′ Fischio finale!

47′ GOL DELLA SAMPDORIA CON QUAGLIARELLA! Il capitano non sbaglia dagli 11 metri.

46′ Calcio di rigore per la Samp: Veseli abbatte Sau.

30′ GOL DELL’EMPOLI CON DI LORENZO! L’esterno è un falco sulla ribattuta e ribadisce in rete nonostante l’errore di capitan Caputo!

30′ Rigore sbagliato da Caputo.

29′ Ammonito Tonelli.

29′ Rigore per l’Empoli: fallo di Tonelli su Farias.

11′ GOL DELL’EMPOLI CON FARIAS! Il brasiliano trova il colpo vincente di prima intenzione nel cuore dell’area di rigore, beffando Dragowski!

PRIMO TEMPO

30′ Ammonito Ekdal.

18′ Occasione Sampdoria: Jankto impegna Dragowski, ma il portiere toscano è prontissimo nella risposta.

17′ Ammonito Di Lorenzo.

9′ Occasione Sampdoria: Quagliarella riceve da Sala e calcia al volo ma non trova la porta per una questione di centimetri.

Sampdoria-Empoli: formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, A. Ferrari, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Caprari; Quagliarella, Gabbiadini.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.

Sampdoria-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, A. Ferrari, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Caprari; Quagliarella, Defrel.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.

Sampdoria-Empoli Streaming: dove vederla in tv

Sampdoria-Empoli sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.