Sampdoria, Ferrari: «Quagliarella in allenamento è immarcabile»

Ferrari ha parlato del suo passato e della sua Sampdoria: «Con Colley formiamo una bella coppia, siamo sereni»

Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX: «Con Colley formiamo una bella coppia, adesso siamo più sereni e Ranieri ha portato calma e carisma. I miei idoli da bambino come difensori erano Nesta e Cannavaro».

E loda il compagno di squadra Quagliarella: «L’attaccante più difficile da marcare? Dico Dybala e Muriel, ma credetemi che complicato come marcare Fabio in allenamento non c’è niente».