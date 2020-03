Sampdoria, Ferrari: «Rientro? Non mi faccio illusioni, ormai viviamo alla giornata»

Alex Ferrari ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del suo recupero dall’infortunio e della quarantena alla Sampdoria

Alex Ferrari ha parlato del suo recupero dall’infortunio al ginocchio (accusato il 27 dicembre) e delle speranze di tornare a giocare in questa stagione. Le parole del difensore alla Gazzetta dello Sport.

RECUPERO – «Il recupero? Bisogna fare una distinzione fra pre e post emergenza. Questa è stata la terza settimana senza poter andare a Bologna, dove stavo svolgendo il recupero, in accordo con i medici della Samp, all’Isokinetic. Sino allo stop forzato andava tutto molto bene, secondo qualche esperto stavo persino bruciando le tappe, ora seguo un programma a casa, mi sono organizzato con pesi ed elastici, per mantenere almeno il tono muscolare, ma non è la stessa cosa. Rientro? Non mi faccio illusioni. Pensavo di poter tornare in squadra nell’ultimo mese d’attività per completare il lavoro e avevo fissato la prossima stagione per le partite vere, a iniziare dal ritiro estivo. Ora dobbiamo vivere alla giornata».