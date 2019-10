Sampdoria, Ferrero: «Così ho convinto Ranieri»

Il presidente della Sampdoria Ferrero su Di Francesco, Ranieri e il mercato di riparazione: «Ci faremo trovare pronti»

A margine della conferenza stampa di presentazione di Claudio Ranieri, il presidente Massimo Ferrero ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tecnico e sulla mancata cessione della Sampdoria: «Non si tratta di convincere nessuno. Di Francesco è un grandissimo allenatore, ma la ruota non ha girato. La Sampdoria è una grande società con una storia importante per questo la metà del convincimento c’è già».

SULLA CESSIONE – «L’unica cosa bella è che non se ne parlerà più. Io sono il presidente della Sampdoria, titolare e proprietario di questo club. Non ho mai lavorando pensando di essere un presidente uscente. C’è stata una richiesta che non è andata in porto e non ne vorrei parlare mai più. Basta parlare di tarantelle. Qui c’è gente che lavora, se n’è parlato troppo. Il campo è una cosa, l’azienda è un’altra cosa».

SUL MERCATO – «Mercato? Se c’è bisogno noi ci siamo. Il tecnico valuterà. Se ci sarà bisogno di fare aggiunte, le faremo. Ne parleremo. I consigli di Cassano e Totti? Ranieri lo abbiamo lisciato tantissimi anni fa perché Pecini è un suo grande estimatore. Ora ci siamo incontrati. Non abbiamo bisogno di Cassano e Totti che ci dicano cosa dobbiamo fare».