Sampdoria, Ferrero contro Garrone: «Accuse? Vuole provocarmi, ma…»

Il presidente della Sampdoria Ferrero risponde al suo predecessore Garrone dopo le accuse riguardo la cessione del club

Dopo le accuse di Garrone, arriva la risposta del presidente della Sampdoria Ferrero.

Ecco le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport:«Mi sembra proprio che certe accuse ricevute siano state fatte ad arte per provocarmi. Mi dispiace per loro, ma non intendo certo reagire ne replicare. Lo scriva, io ho ben altro da fare. E poi come dico sempre, se non fai del male non devi avere paura».