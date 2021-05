Sampdoria, Ferrero ha scelto il nome per il dopo Ranieri

L’Udinese vuole vedere una reazione alla sconfitta contro il Napoli: dopo la Sampdoria, summit con Luca Gotti per il futuro in bianconero

Il futuro di Luca Gotti interessa, seppure indirettamente per il momento, anche alla Sampdoria. L’Udinese vuole vedere una reazione dopo la sconfitta contro il Napoli e la vuole nell’ultima partita casalinga da disputare contro i blucerchiati di Claudio Ranieri. Dopo il match la dirigenza friulana e il tecnico si incontreranno per parlare del futuro, come riporta Il messaggero veneto.

Il futuro di Gotti, come detto, potrebbe interessare da vicino la Sampdoria qualora non si trovasse la quadra per il rinnovo di contratto con Ranieri. Il tecnico dell’Udinese, scelta low cost, è in cima alla lista delle preferenze di Massimo Ferrero per la prossima stagione.