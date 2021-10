Sampdoria, Ferrero insoddisfatto dei risultati: summit con Faggiano e D’Aversa

Sampdoria, Ferrero insoddisfatto dei punti fin qui ottenuti e di alcune scelte tecniche: colloquio a Milano con i due

Mattinata complicata per Roberto D’Aversa quella di ieri. Il tecnico della Sampdoria, come riporta Il Secolo XIX, è stato costretto ad abbandonare l’allenamento e a correre a Milano, accompagnato dal team manager Alberto Marangon, per un colloquio con Massimo Ferrero.

Il numero uno doriano si trovava nel capoluogo lombardo per partecipare all’assemblea di Lega e ha voluto un faccia a faccia con il suo direttore sportivo, Daniele Faggiano, e il tecnico blucerchiato. A quanto rivela il quotidiano cittadino Ferrero sarebbe rimasto insoddisfatto dai risultati fin qui ottenuti e avrebbe chiesto delucidazioni su alcune scelte tecniche e non operate da D’Aversa. Al termine le parti hanno definito l’incontro costruttivo.