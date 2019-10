Sampdoria, Ferrero ai tifosi: «Lasciate in pace Garrone: incontriamoci»

Sampdoria, Ferrero risponde ai tifosi che avevano organizzato una protesta sotto la casa dell’ex presidente Garrone

Massimo Ferrero risponde ai tifosi della Sampdoria. I sostenitori blucerchiati hanno organizzato una protesta sotto la casa dell’ex presidente Garrone. Ecco le parole di Ferrero a Primocanale: «Lasciate in pace la famiglia Garrone, a cui va eretto un monumento per quanto fatto in favore della Sampdoria».

«Il presidente sono io e sto venendo a Genova per incontrare pubblicamente i rappresentanti di chi contesta. Incontriamoci e parliamo per il bene della Sampdoria».