Sampdoria, follia ultrà: nel mirino adesso finisce anche Garrone

Sampdoria, follia ultrà: contestazione sotto casa di Garrone, ritenuto colpevole per aver ceduto il club a Ferrero

Follia ultrà in casa Sampdoria. Con i tifosi blucerchiati che – come riporta La Gazzetta dello Sport – si sono dati appuntamento davanti alla casa di Garrone per contestarlo.

L’ex presidente del club, infatti, sarebbe “colpevole” per aver ceduto la società direttamente a Ferrero. Nonostante, in realtà, sia stato parte in causa tra le più attive nel cercare di favorire la recente trattativa con gli americani di Vialli.