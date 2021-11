Sampdoria, Gabbiadini: «Andiamo via con zero punti e non siamo contenti»

Manolo Gabbiadini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha commentato la sconfitta subita contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «Potevamo provare a fare il secondo gol, con più cattiveria, così da riaprirla. Però non ci siamo riusciti. Ci servirà da lezione per le prossime partite. Sapevamo della loro qualità e del loro calcio, non era semplice sul loro campo, però una volta passati in vantaggio potevamo fare qualcosa di più per tenere il risultato e non prendere gol in quel modo».

NIENTE RIMONTA – «Magari un gol anche a dieci minuti dalla fine poteva riaccendere il nostro entusiasmo e portarci a riprenderla. Andiamo via con zero punti e non siamo contenti».