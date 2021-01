Sampdoria, Gabbiadini non ha fretta: le condizioni dell’attaccante

La Sampdoria in attacco non ha problemi grazie all’arrivo di Torregrossa e alla presenza di Keita e Quagliarella: Gabbiadini può recuperare con calma

La Sampdoria in attacco ora non ha più problemi. La presenza di Keita Balde e Fabio Quagliarella, l’arrivo di Ernesto Torregrossa e l’eventuale possibilità di avere anche Antonino La Gumina o uno tra Gaston Ramirez e Valerio Verre offre a Claudio Ranieri diverse opzioni.

Per questo motivo non c’è fretta di anticipare il recupero di Manolo Gabbiadini. Come riporta La Repubblica, l’attaccante – fermo per infortunio dopo l’operazione per risolvere l’ernia che lo ha tormentato per diversi mesi – tornerà in gruppo a partire dalla prima settimana di febbraio.