Sampdoria, Garrone: «Rammarico per la fine della trattativa»

Anche la famiglia Garrone ha voluto esprimere il proprio dispiacere per la fine della trattativa per la cessione della Sampdoria

In mattinata la CalcioInvest di Vialli ha annunciato la fine della trattativa per l’acquisto della Sampdoria. In merito si è espresso anche la famiglia Garrone, ex proprietari del club bluerchiato, con una nota ufficiale.

«Apprendiamo con rammarico della fine delle trattative tra Holding Max e Calcioinvest relative alla cessione della Sampdoria. Abbiamo cercato di facilitare la trattativa e per questa ragione San Quirico, da tempo, si era detta disponibile ad anticipare i bonus previsti al verificarsi di determinati obiettivi. Purtroppo le parti non sono riuscite a trovare un accordo soddisfacente»