Nel post-partita del match vinto contro il Parma, l’allenatore Giampaolo annuncia che Quagliarella rinnoverà, allontanando le voci sul Milan

La Sampdoria vince 2-0 contro il Parma, con Fabio Quagliarella che figura ancora una volta tra i marcatori. Nella conferenza post-partita, l’allenatore dei blucerchiati, Marco Giampaolo, ha allontanato le recenti voci che riguardavano un possibile trasferimento dell’attaccante al Milan. Ecco le parole del tecnico, che gela così i rossoneri in vista del mercato invernale: «Fabio Quagliarella firmerà per la Sampdoria. Potete scriverlo tranquillamente. Ve lo dico io». La società milanese, che dovrà correre ai ripari per garantirsi un sostituto di Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone, è quindi obbligata a guardare altrove. Quagliarella si aggiunge a Ibrahimovic e Pato nella lista degli obiettivi sfumati per gennaio.