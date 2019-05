Sampdoria, Giampaolo: «Sfondiamo il muro dei 50 punti»

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Chievo Verona e Sampdoria

La Sampdoria scenderà in campo domani per sfidare il Chievo Verona. Gara che non ha grandi temi da offrire ma entrambe le squadre vogliono vincere per chiudere al meglio la stagione. Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza presentando così il match: «Giochiamo contro una squadra che non ha più motivazioni. Siamo nella condizione di poter prevalere dal punto di vista tecnico. Sfondare il muro dei cinquanta punti sarebbe quantomai opportuno. Non ci sono più obiettivi collettivi, ma individuali».

Prossegue Giampaolo: «Scenderà in campo chi mi offrirà maggiori garanzie, giocherà chi starà meglio. Nel reparto difensivo siamo migliorati ma non basta. Andersen dovrebbe giocare martedì, abbiamo deciso di non rischiarlo. E’ un grande calciatore ma deve ancora crescere, un altro step sarebbe importante. Audero ha qualche problema e quindi giocherà Rafael. Potrebbe anche giocare Tavares».

