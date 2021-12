Sampdoria, giovedì la nomina del nuovo presidente: i nomi in lizza

Nella giornata di giovedì si terra il CdA della Sampdoria dove verrà eletto anche il nuovo presidente del club

Se domani per Massimo Ferrero sarà una giornata importante con l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Catanzaro, giovedì sarà una giornata fondamentale per la Sampdoria. È infatti previsto per quella data a Mestre l’assemblea dei soci per la nomina del nuovo presidente e dei consiglieri del CdA.

A quanto riporta Il Secolo XIX, la sensazione è che si andrà verso una riconferma degli attuali (Fiorentino, Profiti, Castanini) meno Ferrero e più un’integrazione. Gianluca Vidal sta ragionando sul nome di questa figura ed è in bilico tra due idee: un professionista già nell’organigramma della Sampdoria oppure un esterno, funzionale alla cessione della società. L’assemblea potrebbe chiudersi già nella giornata di giovedì o restare “aperta” fino al 27 dicembre. A Vidal spetterà anche il compito di nominare il nuovo amministratore di SportSpettacolo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24