Sampdoria, idea Juan Miranda del Barcellona

La Sampdoria studia il mercato dei giovani e prova a strappare un gioiello della cantera blaugrana, Juan Miranda

Gli occhi della Sampdoria puntano alla Spagna e più precisamente a Barcellona. L’obiettivo per il mercato dei blucerchiati è Juan Miranda, terzino sinistro – ma all’occorenza anche centrale di difesa – spagnolo, classe 2000. Attualmente gioca con il Barcellona B.

In Spagna parlano benissimo di lui. Miranda ha già esordito con i grandi in Coppa del Re e anche in Champions, dove è stato schierato dal 1′ da Valverde nell’ultima partita del girone contro il