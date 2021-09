Sampdoria, infortunio Bereszynski: le alternative per D’Aversa

Ancora una volta Bartosz Bereszynski si è infortunato con la Polonia: D’Aversa studia le alternative per la Sampdoria

Brutta tegola per Roberto D’Aversa: Bartosz Bereszynski si è infortunato durante il match tra Polonia e Albania, valido per la quarta giornata dei gironi di qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2020. Non è la prima volta, purtroppo, che il terzino polacco torna acciaccato dagli impegni con la nazionale.

È successo anche nella scorsa stagione sotto la guida di Claudio Ranieri. Le condizioni del terzino della Sampdoria verranno valutate accuratamente al suo ritorno a Genova, nel frattempo iniziano a scaldarsi le due alternative: Alex Ferrari e Fabio Depaoli.