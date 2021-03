Sampdoria, infortunio Quagliarella: le sue condizioni dopo il derby

Sostituzione a partita in corsa per Quagliarella: Ranieri spiega i motivi del cambio e le condizioni del capitano della Sampdoria

Fabio Quagliarella non ha terminato in campo il Derby della Lanterna. Il capitano della Sampdoria ha lasciato il posto a Gaston Ramirez, ma la decisione non è arrivata da Claudio Ranieri.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

«È stato lui a chiedermi il cambio. Ha preso un colpo durante gli allenamenti e più passava il tempo e più il polpaccio gli faceva male. Aveva paura che potesse accadere qualcosa di più serio».