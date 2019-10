Sampdoria, inizia l’avventura di Bertolacci in blucerchiato

Sampdoria, inizia l’avventura di Bertolacci. Domani la seconda parte di visite mediche, poi la firma sul contratto con i blucerchiati

Inizia ufficialmente l’avventura di Andrea Bertolacci alla Sampdoria. Il giocatore, con un recentissimo passato al Genoa, è in procinto di farsi tesserare dalla società blucerchiata dopo essere stato svincolato.

Il romano è giunto in Liguria in macchina dalla Capitale e nella giornata di domani completerà le visite mediche per poi apporre la firma che lo legherà alla squadra di Massimo Ferrero.