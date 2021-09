Sampdoria Inter, Candreva festeggia le 400 presenze in Serie A

Antonio Candreva fa cifra tonda: 400 le presenze in Serie A per l’esterno della Sampdoria, sceso in campo dal primo con l’Inter

Traguardo storico per Antonio Candreva. Scendendo in campo contro l’Inter, sua ex squadra, l’esterno della Sampdoria ha infatti raggiunto le 400 presenze in Serie A.

A partire dal suo esordio nel torneo (27 gennaio 2008), solo un calciatore di movimento ha tagliato questo traguardo nel massimo campionato italiano: Fabio Quagliarella (410).